Про це повідомляє Bloomberg і Reuters.

«Діалог підкреслив роль Росії у відновленні довіри до сирійського народу за допомогою конкретних заходів, таких як компенсація, реконструкція та відновлення», — зазначено у звіті уряду Сирії.

Також там акцентували: відновлення відносин Дамаска й Москви має «враховувати минулі помилки».

Водночас у Сирії не уточнили форму російської компенсації.

Натомість заступник глави МЗС РФ Михайло Богданов назвав переговори з Сирією конструктивними, хоч Кремль «розуміє, наскільки складна ситуація». За його словами, прогресу не було в питанні двох ключових військових російських баз у Сирії.

Reuters із посиланням на джерело додає, що Кремль відмовився визнавати помилки і єдине рішення, якого досягли сторони — продовження перемовин.

Про бази РФ також не згадують сирійці у своїй заяві.

За словами співрозмовника Reuters, ознайомленого з дискусіями, фактичний лідер Сирії Ахмед аль-Шараа у розмові із Богдановим висунув вимогу, аби Москва передала Дамаску Башара Асада.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков на прохання підтвердити прохання Сирії про компенсацію й повернення Асада відмовився від коментарів