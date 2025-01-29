 
«  
  »

Новий уряд Сирії на перемовинах вимагав від РФ компенсації та передачі Асада

29 января, 2025 | Category: Мир, Новости, Россия

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  