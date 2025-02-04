Війська РФ вдарили балістикою по Ізюму на Харківщині: загинули 5 людей, 52 поранено

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету для удару по місту. Вибух у місті пролунав близько 11:40.

Одразу стало відомо про чотирьох загиблих і 17 постраждалих. Вже згодом кількість постраждалих збільшилася до 20 людей. Ще 1 людина перебувала під завалами.

Станом на 18:30 Харківська обласна прокуратура повідомила, що через російський удар загинули троє чоловіків віком 43, 61 та 68 років і дві сестри 19 та 18 років. 19-річна загибла була на 15-му тижні вагітності.

Поранення й гостру реакцію на стрес отримали 52 людини, серед них — 43 жінки, 6 чоловіків та троє дітей.