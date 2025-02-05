Україна повернула з російського полону 150 захисників Трамп підписав указ про вихід США з Ради ООН з прав людини » Авіакатастрофа у Вашингтоні: з річки дістали тіла всіх 67 загиблих З річки Потомак дістали тіла усіх 67 жертв авіакатастрофи у Вашингтоні внаслідок зіткнення пасажирського літака American Airlines з армійським гелікоптером. 66 осіб ідентифікували, одна людина неопізнана Про це повідомляє NBC News. Зазначено, що пошуково-рятувальна операція після авіатрощі 29 січня завершилася. Рятувальники дістали з річки тіла 67 жертв, одну людину не ідентифікували. Згодом влада має очистити Потомак від уламіків літака, Національна рада з транспортної безпеки наразі розслідує причину катастрофи. «Наші серця з сім’ями жертв, які переживають цю трагічну втрату. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття і залишаємося відданими підтримці у цей важкий час», — заявили в Офісі головного судмедексперта.