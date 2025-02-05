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Авіакатастрофа у Вашингтоні: з річки дістали тіла всіх 67 загиблих

Про це повідомляє NBC News.

Зазначено, що пошуково-рятувальна операція після авіатрощі 29 січня завершилася. Рятувальники дістали з річки тіла 67 жертв, одну людину не ідентифікували.

Згодом влада має очистити Потомак від уламіків літака, Національна рада з транспортної безпеки наразі розслідує причину катастрофи.

«Наші серця з сім’ями жертв, які переживають цю трагічну втрату. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття і залишаємося відданими підтримці у цей важкий час», — заявили в Офісі головного судмедексперта.

5 февраля, 2025 | Category: Новини українською, Новости, США

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