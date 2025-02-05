Повітряні сили уразили пункт управління росіян на Курщині: ворог зазнав втрат

У понеділок 3-го лютого Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів російської армії в районі населеного пункту Новоіванівка Курської області — Генштаб ЗСУ

Повідомляється, що цей пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку.

За даними Генштабу, в результаті проведеної операції об’єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника.

«Завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення.

Наша мета – знищити всі ключові пункти управління та інші військові об’єкти противника до повного припинення російської агресії».