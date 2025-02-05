Україна повернула з російського полону 150 захисників

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у telegram.

Зеленський розповів, що серед 150 українських захисників, зокрема — офіцери, солдати, сержанти, нацгвардійці та поліціянт.

«Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну», — написав президент.

Він уточнив, що деякі військові перебували в російському полоні понад 2 роки.

«Дякую партнерам, зокрема ОАЕ, і тим, хто підтримує нас на цьому шляху. Працюємо, щоб повернути всіх», — додав Зеленський.

Фото: V_Zelenskiy_official У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що в межах 61-обміну, організованого Коордштабом, повернулися додому 108 воїнів ЗСУ (зокрема, з ТрО — семеро, ВМС — 26, і троє з Повітряних сил). З російського полону звільнили 22 нацгвардійців, 19 прикордонників та представника Нацполіції. Серед звільнених також 47 сержантів, 69 солдатів, 16 матросів та 18 офіцерів

«Захисникам видають речі першої необхідності: чистий одяг, білизну, засоби гігієни, також дають можливість подзвонити рідним. Попереду — лікування, тривале відновлення, психологічна допомога. Повернення після жорстокого російського поводження може бути тривалим, але вони повернулися на землю, де їх люблять і чекають», — додали в Коордштабі.

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що працівники Офісу уповноваженого перебувають на місці обміну з метою контролю дотримання прав людини відповідно до міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, а також вони фіксують у якому стані звільнені повертаються на Батьківщину й інформують повернутих про їхні права.

«На рідну землю повертаються 150 наших людей! Це відбулося завдяки роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, українських перемовників та підтримці міжнародних партнерів ОАЕ», — підкреслив він.