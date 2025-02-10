Радник Трампа заявив, що гарантії безпеки для України має взяти на себе Європа

Радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що гарантії безпеки для України після війни повинна взяти на себе Європа, водночас Штати мають окупити витрати на військову допомогу Україні, зокрема, через партнерство щодо рідкоземельних металів — Волц в інтерв’ю телеканалу NBC News,

«Ключовий принцип тут, що європейці повинні взяти на себе цей конфлікт. Президент Трамп збирається покласти йому край, а далі з точки зору гарантій безпеки, він точно буде за європейцями».

Волц не дав прямої відповіді на питання про телефонну розмову Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним, але зазначив, що наступного тижня питання російсько-української війни будуть предметом розмов американського керівництва у Європі.

«Наступного тижня у Європі ми матимемо нашого держсекретаря, главу Пентагону, віцепрезидента, спецпосланника щодо Росії і України, які будуть детально говорити про те, як закінчити цю війну», – сказав радник.

Він додав про необхідність посадити всі сторони за стіл переговорів.

«Російська економіка не почувається добре. Він (Трамп) обіцяв нові податки, тарифи, нові санкції… Нам потрібні всі сторони за столом… І це випливало з розмов з президентом Сі, з прем’єр-міністром Моді, з лідерами Близького Сходу. Всі готові допомогти президенту Трампу з цією війною. Давайте посадимо обидві сторони за стіл для переговорів», – заявив Волц.

За його словами, у Трампа готові виставити всі ці питання в обговореннях наступного тижня.

«В тому числі йдеться про майбутнє нашої допомоги Україні. Нам треба окупити витрати на військову допомогу Україні через партнерство з українцями щодо їхніх рідкоземельних металів, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти і газу, а також щодо купівлі наших», – заявив Волц.