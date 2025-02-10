Зеленський вважає, що План перемоги може бути основою для плану Трампа

Президент Володимир Зеленський вважає, що запропонований Україною План перемоги може бути основою для плану президента США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни.

Зеленський в інтерв’ю для британського мовника ITV News

«Ми писали це в Плані перемоги… Фундаментальні документи були підготовлені Україною. Вони можуть бути основою для плану Трампа – для плану Трампа з Україною, безумовно, без України не може бути ніякого плану. Бажано, щоб план Трампа включав присутність також і Європи».

Президент нагадав, що «у Формулі миру виписано, що таке справедливий мир для України, базуючись на міжнародному праві».

«Будь-який план, якщо він принесе 20%, 30% від базиса, від справедливого миру – це нормальні кроки вперед. Але я впевнений, що ми не можемо говорити про справедливий мир, поки зло не покаране», – сказав він.

На питання про свої дії, якщо Трамп пропонуватиме неприйнятний варіант завершення війни для України Зеленський підкреслив: «Ми не можемо бути в протистоянні зі США. Це невигідно нам, країні, яка у війні, і це невигідно президенту Трампу. Йому невигідна перемога Путіна. Якщо буде протистояння, не дай боже, позицій України і Америки, я не хочу навіть про це думати, від цього виграє тільки Путін. Перемога Путіна – це програш західного світу – і Європи, і Америки».