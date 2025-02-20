У США пропонують визнати день народження Трампа державним святом Зеленський: 30% потреб ЗСУ покриває вітчизняне виробництво » Президент Литви запропонував Європі план підтримки України Литовський президент Гітанас Науседа пропонує європейськім державам свій план дій щодо підтримки України та зміцнення безпеки континенту — Науседа у X (Twitter) Науседа наголосив, що європейські держави «повинні діяти зараз, щоб підтримати Україну і зміцнити безпеку Європи». Він запропонував свій план таких дій, серед яких: Реальні гарантії безпеки для України – «членство в НАТО має залишатися на столі переговорів».

Росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, а санкції мають залишатися до припинення агресії.

Невідкладне фінансування озброєнь та 10 млрд євро для української оборонної промисловості.

Арешт заморожених активів Росії та введення тарифів на російський/білоруський імпорт.

Прискорений вступ до ЄС – цільова дата до 2030 року. «Безпека України є частиною європейської безпеки. Діймо разом», – підсумував президент Литви.