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Президент Литви запропонував Європі план підтримки України

Литовський президент Гітанас Науседа пропонує європейськім державам свій план дій щодо підтримки України та зміцнення безпеки континенту — Науседа у X (Twitter)

Науседа наголосив, що європейські держави «повинні діяти зараз, щоб підтримати Україну і зміцнити безпеку Європи». Він запропонував свій план таких дій, серед яких:

  • Реальні гарантії безпеки для України – «членство в НАТО має залишатися на столі переговорів».
  • Росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, а санкції мають залишатися до припинення агресії.
  • Невідкладне фінансування озброєнь та 10 млрд євро для української оборонної промисловості.
  • Арешт заморожених активів Росії та введення тарифів на російський/білоруський імпорт.
  • Прискорений вступ до ЄС – цільова дата до 2030 року.

«Безпека України є частиною європейської безпеки. Діймо разом», – підсумував президент Литви.

20 февраля, 2025 | Category: Новости, Россия, Украина

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