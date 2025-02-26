Мерц після перемоги на виборах у Німеччині проведе переговори з Макроном

Про це пише Politico із посиланням на посадовців, які мають відношення до візиту.

Як зазначають у виданні, паризька зустріч є першим закордонним візитом Мерца після того, як його партія здобула високі результати на позачергових парламентських виборах, що зробило його імовірним наступним канцлером.

Речник його партії відмовився підтвердити факт зустрічі, однак, за словами трьох чиновників, що знайомі з цим питанням, переговори будуть присвячені політичній ситуації у Німеччині після виборів і поточним коаліційним переговорам, а також трансатлантичним відносинам – у продовження розмови Емманюеля Макрона з Дональдом Трампом.