З департаменту Маска в уряді США звільнився 21 працівник

Про це повідомляє Associated Press.

Працівники, які пішли у відставку, написали спільного листа.

«Ми присяглися служити американському народу і дотримуватися нашої присяги в президентських адміністраціях. Однак стало зрозуміло, що ми більше не можемо виконувати ці зобов’язання», — зауважили вони.

За словами колишніх співробітників уряду Маска, американський мільярдер залучав до роботи над скороченням федерального уряду президента Дональда Трампа, зокрема, політичних ідеологів — ті не мали необхідних навичок та досвіду для цього завдання.

Довідково. Департамент ефективності уряду — це не федеральний департамент, а підрозділ, створений за наказом Трампа, який працює в Білому домі.