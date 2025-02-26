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Україна узгодила оновлену угоду зі США щодо рідкісноземельних мінералів

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Українські чиновники розповіли виданню, що тепер Київ готовий підписати угоду стосовно рідкісноземельних мінералів, після того як Штати відмовилися від вимоги отримати $500 млрд потенційного доходу від українських ресурсів.

За словами співрозмовників, українська сторона домовилася про набагато вигідніші умови для себе.

У матеріалі йдеться, що за новою версією угоди буде створений фонд, у який Київ нараховуватиме 50% надходжень від майбутньої монетизації ресурсів держави, зокрема нафти й газу. Цей фонд має інвестувати проєкти в Україні. Водночас він не охоплюватиме мінеральні ресурси, надходження з яких ідуть у бюджет українського уряду, тому не торкатиметься діяльності Нафтогазу та Укрнафти.

Однак у тексті документа не згадується про будь-які гарантії безпеки США для Києва, на яких українська сторона наполягала спочатку.

«Це також залишає важливі питання, такі як розмір частки США у фонді та умови угод про «спільну власність», які будуть викладені в подальших угодах», — додає FT.

26 февраля, 2025 | Category: Новини українською, Новости, США, Украина

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