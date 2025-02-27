Для современного человека с активным ритмом жизни смартфон вполне может стать более продуктивным инструментом, чем просто средство связи. Благодаря специальному программному обеспечению в нем можно планировать день, делать заметки, контролировать финансы и многое другое. В статье рассмотрим известные и не очень приложения для повышения личной эффективности, где главным помощником станет телефон.
Планирование дел: Notion, Todoist, Google Keep
Ключом к успеху может стать правильная и рациональная организация времени. Удобные приложения на смартфоны помогут грамотному тайм-менеджменту и упорядочат дела по их важности.
Notion
Основные его функции:
- Создание списков, таблиц и заметок.
- Возможность совместной работы и синхронизация между устройствами.
- Разнообразные шаблоны для ведения проектов и досок задач.
Это отличный инструмент для студентов, фрилансеров, а также для менеджеров проектов разной сложности.
Todoist
Создан в основном для работы со списками задач: создание заданий с напоминанием, приоритезация дел и раздел по категориям, возможность синхронизации с календарем.
Если основная работа состоит из множества мелких и крупных задач, то однозначно стоит попробовать это приложение.
Google Keep
Самый удобный способ делать быстрые заметки. Пользователь может быстро создавать записи в виде текста, списка или аудио. А дополнительной функцией стала интеграция с Google Drive и Gmail.
Финансы: Money Manager, Wallet
Финансовый контроль – это неотъемлемая часть повседневной жизни. Для простого управления можно выбрать удобное приложение
Мобильности банкинг
Приват24, Монобанк и многие другие предназначены не только для платежей, но и контроля расходов и определения основных финансовых привычек. Тут же можно накапливать сбережения или производить распределение доходов на целевые нужды.
Money Manager
Это трекер расходов. С ним удобно планировать недельный, месячный и годовой бюджет. Анализировать затраты для определения плана и расставлять приоритеты и категории. Это удобное средство для контроля бюджета в ручном режиме.
Wallet
Вариант финансового ассистента, который можно подключить к собственному банковскому счету. Удобной функцией стало совместное управление финансами, например, для семьи.
Автоматизация задач: Tasker, Google Assistant
Такие функции доступны и в моделях средней ценовой политики, именно они во многом помогает экономить время.
Tasker
Это вариант продвинутой автоматизация определенных задач:
- Активация беззвучного режима в конкретные дни и время .
- Автоматизация Wi-Fi, Bluetooth, GPS, регулировка яркости экрана.
- Настройка условий и сценариев действий под нужды пользователя.
Google Assistant
Поклонники голосового управления наверняка знакомы с ним и оценят его функции: голосовые команды для установки будильника, напоминаний или совершения звонков; интеграция с Google и управление системой умного дома.
Набор простых и удобных приложений позволит получит в одном смартфоне полноценного помощника в выполнении повседневной рабочей и домашней рутины.
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