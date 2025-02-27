Лучшие программы для продуктивной работы: как сделать смартфон личным ассистентом?

Для современного человека с активным ритмом жизни смартфон вполне может стать более продуктивным инструментом, чем просто средство связи. Благодаря специальному программному обеспечению в нем можно планировать день, делать заметки, контролировать финансы и многое другое. В статье рассмотрим известные и не очень приложения для повышения личной эффективности, где главным помощником станет телефон.

Планирование дел: Notion, Todoist, Google Keep

Ключом к успеху может стать правильная и рациональная организация времени. Удобные приложения на смартфоны помогут грамотному тайм-менеджменту и упорядочат дела по их важности.

Notion

Основные его функции:

Создание списков, таблиц и заметок.

Возможность совместной работы и синхронизация между устройствами.

Разнообразные шаблоны для ведения проектов и досок задач.

Это отличный инструмент для студентов, фрилансеров, а также для менеджеров проектов разной сложности.

Todoist

Создан в основном для работы со списками задач: создание заданий с напоминанием, приоритезация дел и раздел по категориям, возможность синхронизации с календарем.

Если основная работа состоит из множества мелких и крупных задач, то однозначно стоит попробовать это приложение.

Google Keep

Самый удобный способ делать быстрые заметки. Пользователь может быстро создавать записи в виде текста, списка или аудио. А дополнительной функцией стала интеграция с Google Drive и Gmail.

Финансы: Money Manager, Wallet

Финансовый контроль – это неотъемлемая часть повседневной жизни. Для простого управления можно выбрать удобное приложение

Мобильности банкинг

Приват24, Монобанк и многие другие предназначены не только для платежей, но и контроля расходов и определения основных финансовых привычек. Тут же можно накапливать сбережения или производить распределение доходов на целевые нужды.

Money Manager

Это трекер расходов. С ним удобно планировать недельный, месячный и годовой бюджет. Анализировать затраты для определения плана и расставлять приоритеты и категории. Это удобное средство для контроля бюджета в ручном режиме.

Wallet

Вариант финансового ассистента, который можно подключить к собственному банковскому счету. Удобной функцией стало совместное управление финансами, например, для семьи.

Автоматизация задач: Tasker, Google Assistant

Такие функции доступны и в моделях средней ценовой политики, именно они во многом помогает экономить время.

Tasker

Это вариант продвинутой автоматизация определенных задач:

Активация беззвучного режима в конкретные дни и время .

Автоматизация Wi-Fi, Bluetooth, GPS, регулировка яркости экрана.

Настройка условий и сценариев действий под нужды пользователя.

Google Assistant

Поклонники голосового управления наверняка знакомы с ним и оценят его функции: голосовые команды для установки будильника, напоминаний или совершения звонков; интеграция с Google и управление системой умного дома.

Набор простых и удобных приложений позволит получит в одном смартфоне полноценного помощника в выполнении повседневной рабочей и домашней рутины.