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У Конгресі США всупереч закону пропонують ввести купюру $250 з портретом Трампа

Про це пише The New York Post.

Конгресмен у соцмережі Х опублікував дизайн купюри з обличчям Трампа, згенерований штучним інтелектом.

«Байденофляція (інфляція за президентства Джо Байдена, – ред.) зруйнувала економіку, змусивши американські сім’ї носити з собою більше готівки. Найцінніша купюра для найціннішого президента!» — написав Вілсон.

NYP підкреслює, що такий законопроєкт порушив би чинний закон США 1866 року: він забороняє зображати на американських грошах портрети живих людей з метою уникнення монархії.

Водночас купюри номіналом більше $100 вилучили з обігу з 1969 року через їхню непопулярність.

28 февраля, 2025 | Category: Новости, США

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