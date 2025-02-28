У Конгресі США всупереч закону пропонують ввести купюру $250 з портретом Трампа

Про це пише The New York Post.

Конгресмен у соцмережі Х опублікував дизайн купюри з обличчям Трампа, згенерований штучним інтелектом.

«Байденофляція (інфляція за президентства Джо Байдена, – ред.) зруйнувала економіку, змусивши американські сім’ї носити з собою більше готівки. Найцінніша купюра для найціннішого президента!» — написав Вілсон.

NYP підкреслює, що такий законопроєкт порушив би чинний закон США 1866 року: він забороняє зображати на американських грошах портрети живих людей з метою уникнення монархії.

Водночас купюри номіналом більше $100 вилучили з обігу з 1969 року через їхню непопулярність.