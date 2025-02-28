Премʼєрка Італії назвала членство України в НАТО найкращою гарантією безпеки

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що найефективнішими гарантіями безпеки для України є її членство в НАТО — заява Мелоні за підсумками зустрічі з премʼєром Швеції Ульфом Крістерссоном у Римі 26 лютого, пише «Європейська правда»

Мелоні розповіла, що, серед іншого, обговорила зі шведським колегою зусилля, спрямовані на те, «щоб закласти основи справедливого і тривалого миру в Україні».

«Цієї мети можна досягти лише за умови надання Києву адекватних гарантій безпеки, щоб те, що ми бачили протягом останніх трьох років, не повторилося, і щоб європейські країни, які відчувають найбільшу загрозу, могли натомість почуватись у безпеці», – зазначила глава уряду Італії.

Вона зазначила, що такі гарантії «повинні бути реалізовані в контексті Атлантичного альянсу».

«Тому я вважаю, що це найкраща структура для гарантування миру, який не є ані крихким, ані тимчасовим, і який саме запобігає ризику того, що Європа може незабаром знову скотитись у драму війни», – зазначила Мелоні.