У Данії відстежують можливий іноземний вплив на вибори у Гренландії

Про це повідомила пресслужба данської розвідки.

Зазначено, що влада відстежуватиме можливий іноземний вплив, оскільки «посилення конкуренції між великими державами в Арктиці та майбутні вибори у Гренландії призвели до поширення дезінформації, а ситуація, що склалася, може бути активно використана іноземними державами для просування власних інтересів».

Розвідка підкреслює: світові дискусії про міжнародну безпеку та незалежність Гренландії спричинили збільшення дезінформації, особливо у соцмережах.

«Напередодні оголошення виборів (…) зафіксували приклади фальшивих профілів у соціальних мережах, зокрема акаунти, які видають себе за політиків Данії та Гренландії, що сприяє поляризації суспільних дебатів. Існують також приклади висловлювань гренландських політиків або приватних осіб, які використовуються поза контекстом для просування або зміцнення певних точок зору», — інформує данська розвідка.

Водночас у матеріалі запевнили, що Копенгаген веде роботу з метою «озброїти суспільство проти загрози з боку зовнішніх сил, які намагаються вплинути на наші демократичні процеси».