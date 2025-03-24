Рада зняла з порядку денного законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії Трамп назвав Джорджа Клуні другорядною зіркою після критики » Росіяни атакували центр Сум: постраждали 88 людей, серед них діти Російська окупаційна армія 24 березня завдала ракетного удару по центру Сум, унаслідок чого постраждали 88 людей, серед них діти Про це повідомили в Сумській ОВА. За словами начальника Сумської ОВА Володимира Артюха, ворог завдав удару по центральній частині міста, зокрема постраждала школа. На момент удару діти перебували у захисній споруді. «Ворог завдав ракетного удару по центру міста. Постраждало декілька багатоповерхівок, школа, діти знаходились у захисній споруді, зараз їх евакуюють, всі живі-здорові. Рятувальні служби працюють по ліквідації наслідків, гасять пожежі. Робимо обхід багатоповерхівок щодо надання допомоги постраждалим людям», — зазначив він.