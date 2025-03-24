Росіяни атакували центр Сум: постраждали 88 людей, серед них діти

Про це повідомили в Сумській ОВА.
За словами начальника Сумської ОВА Володимира Артюха, ворог завдав удару по центральній частині міста, зокрема постраждала школа. На момент удару діти перебували у захисній споруді.
«Ворог завдав ракетного удару по центру міста. Постраждало декілька багатоповерхівок, школа, діти знаходились у захисній споруді, зараз їх евакуюють, всі живі-здорові. Рятувальні служби працюють по ліквідації наслідків, гасять пожежі. Робимо обхід багатоповерхівок щодо надання допомоги постраждалим людям», — зазначив він.
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