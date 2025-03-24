Трамп назвав Джорджа Клуні другорядною зіркою після критики

Про це пише Variety.

Американський актор і режисер Джордж Клуні в епізоді телешоу CBS 60 Minutes рекламував бродвейську постановку «Добраніч, та нехай щастить», засновану на його номінованому на «Оскар» фільмі 2005 року. Клуні був режисером фільму, а тепер грає в однойменній п’єсі роль журналіста CBS Едварда Р. Марроу, який протистоїть переслідуванню американським сенатором Джозефом Маккарті ймовірних комуністів на початку 1950-х років. Актор зазначив, що сюжет розповідає про відповідальність ЗМІ та протистояння між журналістами та політиками.

«Коли судова, виконавча та законодавча гілки влади зазнають невдачі, четверта влада має досягти успіху, — сказав Клуні про журналістику. — ABC щойно врегулював позов з адміністрацією Трампа. І CBS News зараз у процесі… Ми бачимо цю ідею використання уряду для залякування чи штрафування або використовування корпорацій, щоб зменшити кількість журналістів. Урядам не подобається свобода преси. Вони ніколи не любили це».

Він уточнив, що незалежно, «консерватор ви чи ліберал, або на будь-чийому іншому боці», політики не люблять пресу.