Автошины Goodyear – надежность и безопасность зимой и летом

Компания Goodyear – всемирно известный бренд, выпускающий качественные автомобильные шины для разных условий эксплуатации. Они характеризуются, как максимально надежные и комфортные в управлении на любом покрытии, и будут служить дольше покрышек других производителей.

Основателем бренда Goodyear является Фрэнк Зиберлинг. В 1898 году он открыл в небольшом городке Акрон мастерскую, назвав ее в честь известного американского изобретателя Чарльза Гудиера. На первом этапе производились шины для конных экипажей и велосипедов, и только потом запустился выпуск автомобильных покрышек.

Сегодня от Goodyear шины купить могут водители всего мира. Предприятия работают в 24 странах на разных континентах, общая численность персонала – более 72 000 человек. В состав корпорации входят Debica, Fulda, Sava и другие известные в Европе шинные компании.

В Украине купить резину Goodyear можно под любые типы автомобильного транспорта – от легковушек и внедорожников до грузовиков и сельхозтехники. Широким ассортиментом моделей и типоразмеров шины американского бренда представлены на сайте https://goroshina.ua/ru.

Летняя резина Goodyear

Особое внимание уделяется сцепным качествам и стабильной устойчивости на больших скоростях. Во всех летних шинах Goodyear хорошо развита дренажная система, которая составлена из широких канавок и многочисленных ламелей. Жидкость наружу отводится быстро, что повышает уровень езды в дождливую погоду, и к минимуму снижает риски аквапланирования.

Кроме того, летние шины Goodyear – это:

сбалансированные характеристики, что обеспечивает безопасную езду на сухих и мокрых дорогах;

отличная стойкость к износу;

экономный расход топлива.

На летнюю резину Goodyear купить диски желательно из литья алюминиевых материалов. Их вес меньше, чем у стальных колпаков, чем улучшаются ездовые параметры, и они добавляют эстетики автомобилю.

Зимние шины Goodyear

В производстве используются только отборные материалы, стойкие к холодам. Резиновые смеси разрабатываются с применением новых технологий, которые изобретаются в собственных лабораторных центрах Goodyear.

Одно из главных достоинств зимних шин Гудьер – они остаются эластичными даже в условиях сильных морозов. На протекторах есть углубленные канавки, через которые эффективно выдавливаются снежная каша и грязь за пределы контактного пятна. Этим обеспечивается отличное сцепление с заснеженными и скользкими дорогами.

Преимущества зимних шин Goodyear:

хорошая маневренность;

укороченный тормозной путь;

высокая износостойкость.

Под зимние шины диски обычно покупаются из качественной стали. Это более прочные изделия, которые выдерживают высокие нагрузки, что крайне важно при езде по заснеженным дорогам.

Всесезонные модели Goodyear

Бренд Гудиер считается лучшим производителем всесезонных покрышек. Здесь сочетаются лучшие свойства летних и зимних моделей, что делает езду летом и зимой одинаково комфортной.

Демисезонные скаты Goodyear легко приспосабливаются к резким изменениям ездовых условий. Благодаря технологиям шины не дубеют в морозную погоду, и сохраняют предельную жесткость в жару. Протекторные рисунки создаются из блоков средних размеров, которые хорошо держат контакт с сухой, мокрой и заснеженной дорогой.

Всесезонную резину купить от бренда Goodyear стоит водителям из регионов с умеренным климатом. При этом диски рекомендуется использовать двух типов – литые летом, и стальные зимой.