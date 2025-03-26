Найбільше переглядів за 11 днів: серіал «Юнацтво» встановив рекорд на Netflix

Про це пише Variety.

Мінісеріал «Юнацтво», знятий Філіпом Барантіні, після двох тижнів трансляції встановив рекорд на стримінговому сервісі Netflix, ставши найкращим за всю історію коротким проєктом.

За перші чотири дні серіал отримав 24,3 млн переглядів. Він був найпопулярнішим проєктом на Netflix протягом тижня з 17 по 23 березня, коли серіал переглянули ще 42 млн разів. Таким чином, наразі перегляди шоу піднялися до 66,3 млн. Це більше, ніж будь-який інший мінісеріал Netflix отримував протягом двотижневого періоду. До того ж британська кримінальна історія впоралася з цим лише за 11 днів.

Другим за кількістю переглядів телешоу тижня став драматичний серіал «Резиденція», знятий Шондою Раймс, з Узо Адубою в головній ролі, який набрав 6,4 млн переглядів за чотири дні. «Плеймейкерка» посіла третє місце з 3,5 млн переглядів.

«Юнацтво» розповідає про руйнівний вплив соцмереж і мізогінних інфлюенсерів на деяких підлітків. Після нападу з ножем загинула дівчина. За підозрою у вбивстві заарештовують 13-річного хлопця з її школи.