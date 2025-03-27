Історія та сучасність букмекерства: як працюють ставки на спорт

Ставки на спорт є невід’ємною частиною сучасного спортивного середовища. Вони приваблюють мільйони людей по всьому світу, створюючи окрему індустрію з багатомільярдними оборотами. Успіх ставок на спорт обумовлений поєднанням азарту, аналітики та інтуїції. А також легальністю таких ставок. Прикладом легальної букмекерської контори в Україні є чудовий GGBET UA з високою маржинальністю ставок. У цій статті ми розглянемо історію виникнення букмекерства, як працюють інтернет-тоталізатори та букмекери, а також пояснимо, що таке маржинальність ставок і як укладаються парі.
Історія виникнення букмекерства
Історія ставок на спорт сягає давніх часів. Перші згадки про парі на результат спортивних змагань відомі ще з часів Стародавньої Греції та Риму. У Стародавньому Римі великою популярністю користувалися ставки на гладіаторські бої та перегони на колісницях. Гравці укладали парі між собою або з організаторами змагань.
Перші прототипи сучасних букмекерських контор з’явилися у Великій Британії у XVIII столітті. У 1790-х роках почали активно проводитися кінні перегони, і вболівальники почали робити ставки на переможця. Саме тоді сформувалися перші офіційні правила ставок і з’явилися перші букмекери — люди, які приймали гроші від гравців і виплачували виграші відповідно до встановлених коефіцієнтів.
У XIX столітті індустрія ставок швидко розвивалася. У 1850-х роках у Великій Британії були легалізовані букмекерські контори, що дозволило створити організовану систему ставок на спорт. Згодом ставки поширилися на інші види спорту, зокрема футбол, крикет та теніс.
Справжній прорив відбувся у XX столітті з розвитком телебачення та Інтернету. Завдяки прямим трансляціям спортивних подій і можливості робити ставки в режимі реального часу, індустрія ставок отримала новий імпульс для розвитку. У XXI столітті ставки на спорт стали доступними онлайн, що зробило їх масовим явищем.
Як працюють інтернет-тоталізатори та букмекери
Букмекерські контори
Букмекерська контора — це організація, яка приймає ставки на результат спортивних подій. Основний принцип роботи букмекерів — це встановлення коефіцієнтів на певні результати. Коефіцієнт відображає ймовірність події, а також визначає потенційний виграш гравця у разі вірного прогнозу.
Сучасні букмекери працюють на основі складних алгоритмів і статистичних моделей. Вони враховують:
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Поточну форму команд або спортсменів
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Травми та дискваліфікації
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Історію особистих зустрічей
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Погодні умови та інші зовнішні фактори
Букмекери встановлюють коефіцієнти таким чином, щоб забезпечити собі прибуток незалежно від результату події. Це досягається шляхом включення маржі (про це детальніше нижче).
Інтернет-тоталізатори
Інтернет-тоталізатор — це платформа для колективних ставок на певну подію. На відміну від букмекерських контор, у тоталізаторах виграш визначається на основі загальної суми ставок. Принцип роботи тоталізатора полягає в наступному:
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Гравці роблять ставки на певний результат події.
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Всі ставки формують загальний призовий фонд.
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Після закінчення події виграш розподіляється між тими, хто вгадав результат, пропорційно до розміру їхніх ставок.
Тоталізатори часто використовуються в кінних перегонах, футбольних матчах та інших командних видах спорту.
Що таке маржинальність ставок
Маржинальність (маржа) — це прибуток, який отримує букмекер з кожної зробленої ставки. Вона розраховується як різниця між сумою, яку букмекер має виплатити у разі виграшу, та фактичною сумою отриманих ставок.
Наприклад, якщо на матч між двома командами встановлені коефіцієнти:
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Перемога команди А — 1.90
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Перемога команди Б — 1.90
Сума ймовірностей у відсотках становить:
11.90×100+11.90×100=52.63%+52.63%=105.26%\frac{1}{1.90} \times 100 + \frac{1}{1.90} \times 100 = 52.63\% + 52.63\% = 105.26\%
Оскільки ймовірність повинна дорівнювати 100%, різниця в 5.26% — це маржа букмекера, тобто його гарантований прибуток незалежно від результату матчу.
Висока маржа означає менший виграш для гравця, але більшу стабільність прибутку для букмекера.
Як укладаються парі
Укладання парі в букмекерських конторах та інтернет-тоталізаторах включає декілька етапів:
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Реєстрація — Гравець створює обліковий запис на платформі букмекера.
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Поповнення рахунку — Гравець вносить кошти на свій рахунок через банківську картку, електронний гаманець або криптовалюту.
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Вибір події — Гравець обирає спортивну подію, на яку хоче зробити ставку.
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Вибір типу ставки — Гравець може зробити ставку на:
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Перемогу однієї з команд
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Нічийний результат
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Кількість голів (тотал)
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Авторів забитих м’ячів
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Оформлення ставки — Гравець підтверджує ставку і очікує результату події.
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Виплата виграшу — У разі виграшу букмекер автоматично нараховує виграш на рахунок гравця.
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