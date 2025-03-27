Історія та сучасність букмекерства: як працюють ставки на спорт

Ставки на спорт є невід’ємною частиною сучасного спортивного середовища. Вони приваблюють мільйони людей по всьому світу, створюючи окрему індустрію з багатомільярдними оборотами. Успіх ставок на спорт обумовлений поєднанням азарту, аналітики та інтуїції. А також легальністю таких ставок. Прикладом легальної букмекерської контори в Україні є чудовий GGBET UA з високою маржинальністю ставок. У цій статті ми розглянемо історію виникнення букмекерства, як працюють інтернет-тоталізатори та букмекери, а також пояснимо, що таке маржинальність ставок і як укладаються парі.

Історія виникнення букмекерства

Історія ставок на спорт сягає давніх часів. Перші згадки про парі на результат спортивних змагань відомі ще з часів Стародавньої Греції та Риму. У Стародавньому Римі великою популярністю користувалися ставки на гладіаторські бої та перегони на колісницях. Гравці укладали парі між собою або з організаторами змагань.

Перші прототипи сучасних букмекерських контор з’явилися у Великій Британії у XVIII столітті. У 1790-х роках почали активно проводитися кінні перегони, і вболівальники почали робити ставки на переможця. Саме тоді сформувалися перші офіційні правила ставок і з’явилися перші букмекери — люди, які приймали гроші від гравців і виплачували виграші відповідно до встановлених коефіцієнтів.

У XIX столітті індустрія ставок швидко розвивалася. У 1850-х роках у Великій Британії були легалізовані букмекерські контори, що дозволило створити організовану систему ставок на спорт. Згодом ставки поширилися на інші види спорту, зокрема футбол, крикет та теніс.

Справжній прорив відбувся у XX столітті з розвитком телебачення та Інтернету. Завдяки прямим трансляціям спортивних подій і можливості робити ставки в режимі реального часу, індустрія ставок отримала новий імпульс для розвитку. У XXI столітті ставки на спорт стали доступними онлайн, що зробило їх масовим явищем.

Як працюють інтернет-тоталізатори та букмекери

Букмекерські контори

Букмекерська контора — це організація, яка приймає ставки на результат спортивних подій. Основний принцип роботи букмекерів — це встановлення коефіцієнтів на певні результати. Коефіцієнт відображає ймовірність події, а також визначає потенційний виграш гравця у разі вірного прогнозу.

Сучасні букмекери працюють на основі складних алгоритмів і статистичних моделей. Вони враховують:

Поточну форму команд або спортсменів

Травми та дискваліфікації

Історію особистих зустрічей

Погодні умови та інші зовнішні фактори

Букмекери встановлюють коефіцієнти таким чином, щоб забезпечити собі прибуток незалежно від результату події. Це досягається шляхом включення маржі (про це детальніше нижче).

Інтернет-тоталізатори

Інтернет-тоталізатор — це платформа для колективних ставок на певну подію. На відміну від букмекерських контор, у тоталізаторах виграш визначається на основі загальної суми ставок. Принцип роботи тоталізатора полягає в наступному:

Гравці роблять ставки на певний результат події. Всі ставки формують загальний призовий фонд. Після закінчення події виграш розподіляється між тими, хто вгадав результат, пропорційно до розміру їхніх ставок.

Тоталізатори часто використовуються в кінних перегонах, футбольних матчах та інших командних видах спорту.

Що таке маржинальність ставок

Маржинальність (маржа) — це прибуток, який отримує букмекер з кожної зробленої ставки. Вона розраховується як різниця між сумою, яку букмекер має виплатити у разі виграшу, та фактичною сумою отриманих ставок.

Наприклад, якщо на матч між двома командами встановлені коефіцієнти:

Перемога команди А — 1.90

Перемога команди Б — 1.90

Сума ймовірностей у відсотках становить:

11.90×100+11.90×100=52.63%+52.63%=105.26%\frac{1}{1.90} \times 100 + \frac{1}{1.90} \times 100 = 52.63\% + 52.63\% = 105.26\%1.901​×100+1.901​×100=52.63%+52.63%=105.26%

Оскільки ймовірність повинна дорівнювати 100%, різниця в 5.26% — це маржа букмекера, тобто його гарантований прибуток незалежно від результату матчу.

Висока маржа означає менший виграш для гравця, але більшу стабільність прибутку для букмекера.

Як укладаються парі

Укладання парі в букмекерських конторах та інтернет-тоталізаторах включає декілька етапів: