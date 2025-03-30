Польський генерал Кліш: нам потрібні 7 млн резервістів

Про це генерал заявив в етері телеканалу TVN24.

«Відповім як солдат. Так, я вважаю, що відновлення призову є неминучим», — відповів Кліш на запитання про те, наскільки необхідним є посилення готовності Польщі до повномасштабної війни.

У контексті заяви уряду про добровільну військову підготовку для кожного громадянина він сказав, що «ми повинні запитати себе, якою насправді має бути ця кількість (людей, які навчаються щорічно — ред.)». За словами генерал-майора Кліша, зразковий приклад військового кадрового резерву наразі є у Фінляндії. Він зазначив, що у тій країні проживає близько 5,5 мільйонів людей, зокрема «майже мільйон резервістів», що становить понад 20% населення.

Відповідно, у Польщі – на думку генерала – має бути 7 мільйонів резервістів.

«Тому єдиний метод масової підготовки – обов’язкова підготовка», — наголосив Кліш.

Також у нього запитали, як довго має тривати така підготовка.

«За три дні ми солдата не зробимо», — відповів генерал.

«Про солдата ми кажемо, перш за все, що це той, хто склав військову присягу. За три дні це неможливо», — сказав Кліш.