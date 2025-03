У березні Сили ППО знищили 4043 повітряні цілі у небі над Україною » The Economist: Зеленський націлений на вибори влітку 2025 року Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, планує провести вибори в Україні у разі досягнення повного припинення вогню. Це може статися вже цього літа Про це пише The Economist з посиланням на джерела в українському уряді. Видання зазначає, що два місяці тому вважалося, що Зеленський був налаштований проти проведення виборів. Проте сварка з президентом США Дональдом Трампом в Овальному домі на початку березня підвищило рейтинг Зеленського. «Зараз йде серйозна підготовка до того, щоб Зеленський вдруге постав перед виборцями, і досить скоро», — йдеться у матеріалі. За даними урядових джерел видання, минулого тижня Зеленський скликав зустріч, щоб доручити своїй команді організувати голосування після повного припинення вогню, яке, як вважають американці, вони зможуть запровадити до кінця квітня, а саме до Великодня 20 квітня. The Economist прогнозує, що перше підтвердження може з’явитися напередодні або 5 травня — крайній термін парламентського голосування щодо продовження воєнного стану, який закінчується 8 травня. Скасування воєнного стану є необхідним першим етапом для початку виборчого процесу. Джерела розходяться щодо точних термінів, але більшість каже, що Зеленський націлений на вибори вже влітку. Закон вимагає щонайменше 60 днів для передвиборчої кампанії, тому найранішою можливістю буде початок липня. Але деякі джерела кажуть, що кампанія мала б тривати три місяці: це час, коли виборні органи нібито повідомили парламенту, що вони вимагають відновити списки виборців у розпал війни.