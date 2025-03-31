В Офісі президента заявили, що не давали доручення готуватися до виборів у липні

Про це пише BBC Україна із посиланням на власні джерела.

Кілька джерел видання в уряді та Офісі президента вказали, що матеріал Economist містить фейкову чи маніпулятивну інформацію.

«Найперше, не було такої наради (з приводу проведення виборів у липні, — ред.) і не було такого доручення (команді організовувати вибори, — ред.), — розповіло джерело в команді президента.

Співрозмовник також вказав, що зараз головне питання — досягнення миру, і говорити, що вже йде підготовка виборів — зовсім некоректно.