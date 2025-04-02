Трамп сказав, що Ілон Маск покине свою посаду у Білому домі, — Politico

Про це повідомляє Politico з посиланням на свої джерела.

За словами джерел, президент США Дональд Трамп повідомив своєму найближчому оточенню, зокрема членам свого кабінету, що у найближчі тижні Ілон Маск покине свою нинішню посаду у Білому домі.

Також вони зазначають, що Трамп задоволений ініціативами Маска щодо питань ефективності уряду, але нещодавно він вирішив, що Маску настав час «повернутися до свого бізнесу та взяти на себе допоміжну роль».

Відхід Маска від справ, спровокований тим, що деякі особи в адміністрації Трампа та багато зовнішніх союзників розчарувались у непередбачуваному підході радника, та розглядають його зі сторони політичної відповідальності. Інсайдери кажуть, що він — некерована сила, оскільки його неузгоджені та неперевірені пости у соцмережі Х, часто призводять до божевілля всередині США.

Проте та сторона, що захищає Маска заявляє, що він «може відрізати від урядових установ дуже багато іншого».

Однак, на думку джерел, Маск збереже неофіційну роль радника і буде час від часу обличчям Білого дому. І також кажуть, що люди, які вважають, ніби Маск повністю відійде від Трампа «обманюють себе».