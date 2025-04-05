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Сили оборони за добу на фронті ліквідували 1390 російських окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.25 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 922 340 (+1390) осіб,
  • танків ‒ 10 541 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21 952 (+20) од,
  • артилерійських систем – 25 730 (+67) од,
  • РСЗВ – 1350 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1124 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31 778 (+105),
  • крилаті ракети ‒ 3130 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42 954 (+113) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3788 (+1) од.
Апрель 5th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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