Сили оборони за добу на фронті ліквідували 1390 російських окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.25 орієнтовно склали:
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особового складу ‒ близько 922 340 (+1390) осіб,
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танків ‒ 10 541 (+13) од,
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бойових броньованих машин ‒ 21 952 (+20) од,
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артилерійських систем – 25 730 (+67) од,
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РСЗВ – 1350 (+1) од,
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засоби ППО ‒ 1124 (+1) од,
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літаків – 370 (+0) од,
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гелікоптерів – 335 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31 778 (+105),
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крилаті ракети ‒ 3130 (+0),
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кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
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підводні човни — 1 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн – 42 954 (+113) од,
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спеціальна техніка ‒ 3788 (+1) од.
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