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Депозити в Банку Кредит Дніпро — найкращий варіант в Україні Європа та Канада закликали Путіна негайно відповісти на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні » Сили оборони за добу на фронті ліквідували 1390 російських окупантів Упродовж минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила 1390 своїх військових. Також Сили оборони України знищили десятки одиниць ворожої техніки й озброєння Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.25 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 922 340 (+1390) осіб,

танків ‒ 10 541 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 21 952 (+20) од,

артилерійських систем – 25 730 (+67) од,

РСЗВ – 1350 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1124 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31 778 (+105),

крилаті ракети ‒ 3130 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 42 954 (+113) од,

спеціальна техніка ‒ 3788 (+1) од.