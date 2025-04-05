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У США на сьогодні запланували 1200 акцій протесту проти Дональда Трампа

Про це повідомляє Reuters.

Протести відбуватимуться під гаслом «Руки геть!» і стануть відповіддю на радикальні зміни, які Трамп впроваджує у зовнішній та внутрішній політиці США через виконавчі укази.

«Це величезна демонстрація, яка посилає дуже чіткий сигнал Маску і Трампу, республіканцям у Конгресі і всім союзникам MAGA, що ми не хочемо, щоб їхні руки торкалися нашої демократії, наших громад, наших шкіл, наших друзів і наших сусідів», — заявила Езра Левін, співзасновниця Indivisible, однієї з груп, що організовує суботні заходи.

Демонстрації відбудуться не лише в усіх 50 штатах США, але й у Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині, Мексиці та Португалії. Одна з найбільших акцій очікується на Національній алеї у Вашингтоні.

Організація Indivisible, яка утворилася під час першого президентського терміну Трампа у 2016 році, співпрацює з іншими ліберальними групами, зокрема з MoveOn та Партією робочих сімей, щоб об’єднати прогресивні організації по всій країні.

Серед учасників, які підтвердили свою участь, — Міжнародна профспілка працівників сфери послуг, що представляє близько 2 мільйонів працівників; Human Rights Campaign, найбільша правозахисна організація ЛГБТК у США; а також екологічна група Greenpeace.

Апрель 5th, 2025 | Category: Новости, США

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