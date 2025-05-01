Син де Ніро повідомив про трансгендерний перехід

Про це Ейрін розповіла в інтервʼю Them.

29-річна Ейрін де Ніро, яка при народженні отримала імʼя Аарон, розповіла про свою трансгендерність. Наприкінці березня британські таблоїди сфотографували її на підборах і з рожевим волоссям, повідомивши про «разючу трансформацію молодшого сина Роберта де Ніро».

Повідомлення в медіа позбавили Ейрін можливості самостійно розповісти власну історію. Жодне з цих видань, каже Ейрін, не зв’язалося з нею перед публікацією своїх статей.

«Вони не тільки неправильно подали інформацію про мене… Вони просто нагадали мені, що люди насправді нічого про мене не знають», – зазначила вона.

Ейрін зауважила, що вдячна зірковим батькам, що оберігали її від публічності, щоб створити «якомога більш нормальне дитинство». Ейрін, яка зростала в Нью-Йорку на початку 2000-х, висміювали та ігнорували однолітки за її жіночність, міцне тіло та відмінність, яку вона ще не могла описати. Згідно з її словами, Ейрін почувалася надмірно помітною під час дорослішання, попри те, що батьки визнали її квірність.