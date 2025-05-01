Віткофф може замінити Волца на посаді радника Трампа з нацбезпеки, — Politico

Про це пише Politico, посилаючись на власні джерела.

За словами джерел видання, імена кандидатів на заміну обговорювати протягом декількох тижнів. Один зі співрозмовників зазначив, що плани усунути Волца, ймовірно, упродовж цього тижня активніше звучали впродовж останніх днів.

Джерела, знайомі з інформацією про можливу відставку Волца, зазначають, що головним кандидатом на заміну є спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт відмовилась коментувати цю інформацію.

«Ми не збираємося реагувати на повідомлення з анонімних джерел», — сказала вона.