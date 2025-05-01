Україна та США «в останні хвилини» зіштовхнулися з перешкодами в підписанні угоди про копалини, — FT

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

У матеріалі йдеться, що проблеми виникли вже тоді, коли перша віцепрем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко летіла до Вашингтона — команда американського колеги Скотта Бессента передала їй, що вона повинна «бути готова підписати всі угоди або повернутися додому».

Зазначено: США хочуть, аби Україна підписала і рамкову угоду, і детальний документ про створення фонду, який дозволить завершити угоду про копалини загалом, кажуть українські співрозмовники.

«Українці заявили, що рахунок США був неточним і що вони не могли підписати обидва документи в середу, оскільки угода про фонд має бути ратифікована парламентом країни, перш ніж її можна буде підписати», — зауважує FT.

За словами джерела видання, сьогодні, 30 квітня, перемовини щодо підписання не завершилися, бо Київ прагнув переглянути умови, узгоджені на вихідних. Водночас чиновники Штатів стурбовані, бо вважають, що це зменшить прозорість. Однак документ ще можуть підписати, якщо українська сторона повернеться до початкових умов.