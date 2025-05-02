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Угода про копалини – рамкова і загальна: нардеп Железняк заявив, що Україна підпише зі США ще два документи

Про це політик заявив в ефірі День.LIVE.

Нардеп уточнив, що перша угода про надра зі Сполученими Штатами — рамкова і загальна й не містить конкретних деталей про управління фондом, кошти, проєкти чи надра. Текст, який складається з 12 сторінок, уже є у вільному доступі, зокрема на сайті Кабміну.

Натомість другий документ — найважливіший. За словами депутата, саме він має містити ключові деталі.

«Не підписані три угоди. Підписана перша угода, вона є першою загальною. Є ще угода номер два — про так зване обмежене партнерство, там усі головні деталі. Третя — це умовно статут цього Фонду. Поки що підписана перша угода і меморандум про те, що ми скоро підпишемо другу і третю», — пояснив Железняк.

Май 2nd, 2025 | Category: Новини українською, Новости, США, Украина

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