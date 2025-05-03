Україна знищила російський винищувач Су-30 за допомогою морського дрона

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.

Удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura.

Російський багатоцільовий винищувач, орієнтовна вартість якого становить близько 50 мільйонів доларів, спалахнув у повітрі та зрештою впав у море.

«Успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійск, де московити ховають залишки свого Чорноморського флоту», — додали в ГУР.