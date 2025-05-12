Трамп: Україна повинна негайно погодитися на перемовини з РФ у Туреччині

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Президент Росії Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною, а хоче зустрітись у четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення КРИВАВОЇ БАНІ. Україна має погодитися на це НЕГАЙНО. Принаймні, вони зможуть визначити, чи можливе укладання угоди, а якщо ні, то європейські лідери та США знатимуть, як справи, і зможуть діяти відповідно», — зазначив американський лідер.

Він також додав, що починає сумніватися, що «Україна піде на угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням Перемоги у Другій світовій війні, яку без Сполучених Штатів Америки виграти було неможливо (навіть близько!)».

«Проведіть зустріч, зараз же!», — резюмував Трамп.