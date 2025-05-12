 
  »

Трамп: Зустріч Росії та України в четвер – дуже важлива

Президент США Дональд Трамп у понеділок висловив думку, що майбутні переговори Росії та України можуть виявитися продуктивними — заява Трампа в Білому домі, передає Інтерфакс-Україна

«Зустріч Росії та України в четвер дуже важлива. Я дуже сильно наполягав, щоб її організували. Я думаю, що ці переговори можуть призвести до хороших речей».

Як пише «Європейська правда», Трамп також допустив, що може сам приїхати в Туреччину на переговори Зеленського й Путіна.

«Якщо я вважатиму, що це буде корисно – я не знаю, де я буду в цей момент, я буду десь на Близькому Сході – але я полечу туди, якщо вважатиму, що це буде корисно».

Май 12th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  