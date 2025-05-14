Рубіо і Віткофф прибудуть до Туреччини у пʼятницю

Про це повідомляє кореспондент Reuters Філ Стюарт.

Стів Віткофф та Марко Рубіо вирушать до Стамбула 16 травня, наступного дня після запланованих на 15 травня переговорів між Україною та Росією.

Також він зазначив, що Віткофф досі не впевнений чи приїде очільник РФ Володимир Путін на перемовини.

Заяви Трампа про ймовірні переговори

Під час візиту в Саудівську Аравію Дональд Трамп заявив, що ймовірні переговори України та РФ у Туреччині можуть дати «досить хороші результати».

«Дуже важливо, що переговори відбудуться в Туреччині пізніше цього тижня, ймовірно, у четвер, і вони можуть дати досить хороші результати. Наші люди туди поїдуть. Марко туди поїде. Інші також поїдуть, і ми побачимо, чи зможемо ми це зробити», — сказав Трамп.

У Білому домі додали, що держсекретаря супроводжуватимуть Келлог та Віткофф.

Також президент США зауважив: «в середньому 5000 людей на тиждень гине», і він хоче це зупинити.