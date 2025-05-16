Пожежа в будинку прем’єра Британії Стармера: підозру висунули 21-річному громадянину України

Про це пише ВВС.

За даними поліції, 21-річному чоловікові, який є громадянином України, висунули звинувачення після підпалів двох об’єктів нерухомості та автомобіля, пов’язаних зі Стармером.

Його заарештували 13 травня. Уже завтра підозрюваний має постати перед Вестмінстерським магістратським судом.

Звинувачення стосуються трьох інцидентів, що сталися протягом чотирьох днів — пожежі автомобіля в Кентіш-Тауні на півночі Лондона, пожежі в приватному будинку прем’єр-міністра на тій же вулиці і пожежі за адресою, за якою він раніше жив на північному заході Лондона.