Австралія розпочала завантаження першого з 49 танків M1A1 Abrams американського виробництва зі свого армійського арсеналу на вантажне судно, що прямує до України, повідомила Австралійська телерадіомовна корпорація (ABC). Ця операція розпочалася без офіційної згоди Сполучених Штатів, виробника танків. Точне місцезнаходження та очікувана дата прибуття бронетехніки до Європи залишаються засекреченими з безпекових міркувань.

Згідно з міжнародними протоколами про передачу озброєння, зокрема, Міжнародними правилами торгівлі зброєю США (ITAR), будь-який реекспорт військової техніки американського виробництва повинен отримати попереднє схвалення Вашингтона. Тож, коментуючи цю подію, портал Army Recognition / Global Defense News пише: “Хоча Австралія продовжує процес передачі, офіційні особи у Сполучених Штатах висловлюють тихе занепокоєння (quiet concern) щодо відсутності координації. Оборонні правила США вимагають попереднього схвалення всіх реекспортних систем американського походження, і рішення Австралії обійти цей процес, як повідомляється, викликало невдоволення в Пентагоні. Цей крок, який деякі розглядають як порушення встановлених протоколів контролю над озброєннями, створює хвилі хвилювання в дипломатичних та оборонних колах, особливо враховуючи те, що західні союзники прагнуть зберегти єдність та процедурну цілісність у своїй підтримці України”.

За даними порталу, Австралія придбала американські танки M1A1 Abrams у середині 2000-х років за програмою продажів військової техніки США за кордоном (FMS). Ці танки, хоча й не є найновішою модифікацією, забезпечують надійну вогневу міць та броньовий захист, оснащені 120-мм гладкоствольною гарматою M256 та вдосконаленими системами управління вогнем. Вони були взяті на озброєння австралійською армією переважно бронекавалерійськими підрозділами (armored cavalry units) та з моменту їх введення на озброєння обслуговувалися на високому рівні.