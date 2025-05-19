Уверенность или самообман: как когнитивные искажения влияют на развитие личности

Австралія передає Україні танки Abrams без зеленого світла США Президент Володимир Зеленський назвав «хорошою» зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі у неділю. Зокрема, він розповів про «нереалістичні умови», висувала Росія на переговорах у Стамбулі. Джерело: Зеленський у Telegram, повідомляє «Європейська правда», пресслужба президента фото ОП фото ОП Деталі: Під час зустрічі сторони обговорили перемовини в Стамбулі 15 травня, і Зеленський підтвердив, що Україна готова до «справжньої дипломатії» та закликає до «якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню». «Також торкнулися питання необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими», – перелічив глава держави. Президент також наголосив на необхідності подальшого тиску на Росію, «доки вона не буде готова зупинити війну». «І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру. Дякую всьому американському народові за підтримку та лідерство у збереженні життів», – підсумував Зеленський. РЕКЛАМА: Play Video Доповнено: Як пізніше повідомила пресслужба президента, Зеленський поінформував Венса та Рубіо «про перемовини в Стамбулі та нереалістичні умови, які висунула Росія, для встановлення тривалого припинення вогню». За його словами, низький рівень російської делегації свідчив про те, що вона не мала повноважень на ухвалення жодних рішень. Президент також розповів про те, як Росія порушувала припинення вогню, яке сама ж і запропонувала. Зеленський наголосив, що все це свідчить про те, що у Москві не мають жодних намірів закінчувати війну, і саме тому потрібен тиск, який примусить Росію погодитися на повне, безумовне припинення вогню. Окрему увагу було приділено реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США. «Глава держави зазначив, що надіслав президенту Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах», – йдеться в повідомленні. » Уверенность или самообман: как когнитивные искажения влияют на развитие личности Бывало ли у вас такое: только начав разбираться в новой области, вы чувствуете себя почти экспертом, а стоит углубиться — сразу появляются сомнения в собственных способностях? Если да, значит, вы уже сталкивались с тем, как психология мышления играет с нами шутки. Наш мозг склонен к систематическим ошибкам восприятия — так называемым когнитивным искажениям. Они могут заставить нас то переоценивать свои умения, то наоборот страдать от неуверенности. Давайте разберёмся, как такие эффекты влияют на уверенность в себе и развитие личности, и что с этим делать. Почему новички уверены, а эксперты сомневаются Одно из самых известных подобных искажений — эффект Даннинга-Крюгера. Он проявляется в том, что люди с низкой квалификацией сильно переоценивают уровень своих знаний и навыков. А вот настоящие эксперты, наоборот, часто недооценивают себя и сомневаются в собственных силах. Проще говоря, новичок не осознаёт своей некомпетентности, а опытный профессионал хорошо понимает, сколько всего он ещё не знает. Психологи Дэвид Даннинг и Джастин Крюгер в 1999 году экспериментально подтвердили этот феномен. Испытуемые-студенты, которые показали худшие результаты в тестах, потом значительно завышали ожидания по поводу своих баллов, тогда как отличники — наоборот занижали. И даже когда отстающим демонстрировали правильные ответы, многие из них лишь сильнее убеждались в собственной правоте и гениальности! Неудивительно, что у малоопытных возникает уверенность в непогрешимости. В итоге получается парадокс: у людей с небольшим опытом формируется неоправданная самоуверенность и завышенная самооценка, а у знающих — напротив, появляется неуверенность и низкая самооценка. Многие талантливые профессионалы нередко ощущают себя «недостаточно хорошими» – это явление известно как синдром самозванца. По некоторым оценкам, до 70% людей время от времени чувствуют себя «самозванцами», недооценивая свои достижения. То есть проблема перепадов самооценки на разных уровнях мастерства весьма распространена. Стоит отметить, что эффект Даннинга-Крюгера – лишь один пример. В нашем мышлении есть и другие искажения, способные влиять на самооценку. К примеру: Эффект Даннинга-Крюгера – новичок переоценивает себя, возникает иллюзорная уверенность в себе без достаточных оснований (см. выше).

– новичок переоценивает себя, возникает иллюзорная без достаточных оснований (см. выше). Синдром самозванца – даже компетентный человек убеждён, что он недостаточно хорош и «обманывает» окружающих. Свои успехи он приписывает удаче, что ведёт к хронической неуверенности и тревоге.

– даже компетентный человек убеждён, что он недостаточно хорош и «обманывает» окружающих. Свои успехи он приписывает удаче, что ведёт к хронической неуверенности и тревоге. Подтверждающее искажение – тенденция замечать только то, что подтверждает наши уже сложившиеся убеждения. Человек с завышенной самооценкой запоминает лишь похвалу и оправдания неудач, а с заниженной — фокусируется на критике, пропуская мимо ушей комплименты.

– тенденция замечать только то, что подтверждает наши уже сложившиеся убеждения. Человек с завышенной самооценкой запоминает лишь похвалу и оправдания неудач, а с заниженной — фокусируется на критике, пропуская мимо ушей комплименты. Эффект негативности – склонность острее переживать и запоминать негативный опыт. Из-за этого мы надолго зацикливаемся на своих промахах и забываем об успехах, что неизбежно подпитывает низкую самооценку. Как когнитивные искажения влияют на развитие личности Все эти ментальные ловушки напрямую отражаются на нашем личностном росте. Завышенная самооценка (иллюзорная уверенность в своём совершенстве) мешает человеку развиваться: он не видит, чему ему ещё нужно научиться. Зачем стараться, если и так «всё получается»? Отсюда — застой в навыках и риск внезапно столкнуться с неприятными сюрпризами, когда реальность укажет на пробелы в знаниях. Низкая самооценка, напротив, заставляет топтаться на месте из-за страха неудачи. Человек боится браться за новые задачи («ничего не выйдет»), недооценивает свои таланты и упускает возможности для развития личности. В результате потенциал остаётся нераскрытым. Ниже сравним характеристики завышенной и низкой самооценки и их последствия: Аспект Завышенная самооценка Низкая самооценка Уровень уверенности в себе Чрезмерно высокий; неоправданная самоуверенность. Заниженный; постоянные сомнения в себе. Восприятие своих способностей Считает, что «я и так уже всё умею». Недооценивает сложность задач. Убеждён, что «я недостаточно хорош». Принижает собственные достижения. Реакция на обратную связь Игнорирует критику; списывает ошибки на внешние обстоятельства. Болезненно воспринимает критику как подтверждение несостоятельности; не верит похвале. Влияние на развитие личности Прекращает учиться и расти; не видит зон для улучшения. Избегает новых вызовов из страха неудачи; упускает шансы раскрыть свой потенциал. Как развивать здоровую уверенность в себе Полностью избавиться от когнитивных искажений невозможно – они часть работы мозга. Однако, осознавая их влияние, мы можем скорректировать своё поведение. Вот несколько практических шагов, которые помогут преодолеть эти «ловушки» мышления и развить более здоровую самооценку: Признавайте возможность ошибки в оценке себя. Первый шаг – понять, что любой человек склонен и переоценивать, и недооценивать свои способности. Это нормально, и с каждым может случиться. Ищите объективную обратную связь. Сравнивайте своё мнение с реальностью. Проходите независимые тесты, принимайте конструктивную критику, спрашивайте совета у наставников. Важно получить взгляд со стороны, а не полагаться только на собственное ощущение. Продолжайте учиться новому. Постоянное обучение заполняет ваши «слепые зоны» компетентности. Чем больше вы узнаёте, тем более реалистичной становится самооценка. Со временем ваши навыки подтянутся до уровня уверенности. Фокусируйтесь на прогрессе, а не на совершенстве. Не обязательно знать всё идеально, чтобы действовать. Позволяйте себе быть новичком в чём-то и учиться на ошибках. Принимайте разумные риски вместо того, чтобы избегать нового из-за страха несостоятельности. Отмечайте свои достижения. Если склонны к самокритике и низкой самооценке, заведите привычку фиксировать даже небольшие успехи. Это поможет увидеть реальный рост и подкрепит обоснованную уверенность в себе. Помните, что ошибаться — естественно. Главное — извлекать из ошибок уроки и продолжать идти вперёд. Понимая коварство когнитивных искажений, мы можем развиваться эффективнее, смелее принимать новые вызовы и при этом оставаться честными в оценке своих возможностей. Баланс между самоуверенностью и сомнениями достижим — и именно он лежит в основе здорового личностного роста.