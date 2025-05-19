Уверенность или самообман: как когнитивные искажения влияют на развитие личности Зеленський розповів Венсу та Рубіо про «нереалістичні умови» Росії на переговорах » Президент Володимир Зеленський назвав «хорошою» зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі у неділю. Зокрема, він розповів про «нереалістичні умови», висувала Росія на переговорах у Стамбулі. Джерело: Зеленський у Telegram, повідомляє «Європейська правда», пресслужба президента фото ОП фото ОП Деталі: Під час зустрічі сторони обговорили перемовини в Стамбулі 15 травня, і Зеленський підтвердив, що Україна готова до «справжньої дипломатії» та закликає до «якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню». «Також торкнулися питання необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими», – перелічив глава держави. Президент також наголосив на необхідності подальшого тиску на Росію, «доки вона не буде готова зупинити війну». «І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру. Дякую всьому американському народові за підтримку та лідерство у збереженні життів», – підсумував Зеленський. РЕКЛАМА: Play Video Доповнено: Як пізніше повідомила пресслужба президента, Зеленський поінформував Венса та Рубіо «про перемовини в Стамбулі та нереалістичні умови, які висунула Росія, для встановлення тривалого припинення вогню». За його словами, низький рівень російської делегації свідчив про те, що вона не мала повноважень на ухвалення жодних рішень. Президент також розповів про те, як Росія порушувала припинення вогню, яке сама ж і запропонувала. Зеленський наголосив, що все це свідчить про те, що у Москві не мають жодних намірів закінчувати війну, і саме тому потрібен тиск, який примусить Росію погодитися на повне, безумовне припинення вогню. Окрему увагу було приділено реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США. «Глава держави зазначив, що надіслав президенту Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах», – йдеться в повідомленні. Гендиректор Центру досліджень спільних воєнних дій у Нью-Делі Ашок Кумар заявив, що Китай допомагав Пакистану реорганізувати системи ППО та радарів для ефективнішого виявлення індійських військ і озброєнь під час конфлікту з Індією Про це інформує Bloomberg. За словами Кумара, Китай міг допомогти Пакистану скоригувати траєкторію супутників над Індією. «Це допомогло їм (Пакистану, — ред.) передислокувати свої радари протиповітряної оборони таким чином, що будь-які наші дії з повітряного маршруту стають їм відомі», — заявив він у штаб-квартирі групи в Нью-Делі. Наразі уряд Індії публічно не підтверджував деталі можливої участі Китаю в конфлікті. Хоча, як зазначили у виданні, Пакистан раніше заявляв про використання зброї китайського виробництва, оцінка Кумара, якщо вона відповідає дійсності, може свідчити про більш глибоку підтримку з боку Пекіна, яка включала логістичну та розвідувальну допомогу. Центр досліджень спільних воєнних дій позиціонує себе як незалежний аналітичний центр, що фокусується на питаннях розвитку та інтеграції збройних сил Індії. До його консультативної ради входять високопоставлені представники індійського оборонного відомства, включаючи міністра оборони Раджнатха Сінгха.