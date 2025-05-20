67,6% українців вважають, що діти-сироти можуть становити загрозу для суспільства

Про це повідомляє «Клуб Добродіїв»

Дослідження виявляє глибинні причини та стереотипи, які заважають розвитку наставництва в Україні, демонструє яку підтримку готові надавати українці дітям з досвідом сирітства та чого очікують самі підлітки.

Так, за результатами дослідження більшість опитаних українців досі упереджено ставляться до дітей з досвідом сирітства. 67,6% респондентів вважають, що вихованці інтернатів можуть нести загрозу для суспільства через схильність до ризикованої та асоціальної поведінки (кримінал, правопорушення, відчуженість). Серед основних загроз також називають: непідготовленість до самостійного життя, конфліктність, схильність до наркоманії, алкоголізму та інших залежностей, поширення інфекційних захворювань.

Опитування також показало, що українці найчастіше уявляють підтримку дітей-сиріт як одноразову матеріальну допомогу. 69,1% респондентів назвали фінансову або матеріальну допомогу найдоречнішою формою підтримки дітей-сиріт. Натомість про наставництво знають набагато менше людей – лише 12,5% опитаних добре розуміють, що таке наставництво. Багато хто плутає його з усиновленням, опікунством чи навіть духовним наставництвом.