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Росіяни вдарили балістикою по портовій інфраструктурі Одеси: є загиблі і поранені

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За інформацією Кіпера, внаслідок ворожої атаки загинув працівник порту. Ще вісім людей отримали поранення.

«З них четверо у важкому стані, двоє у стані середнього ступеню важкості і ще двоє отримали незначні тілесні ушкодження. Наші лікарі надають їм всю необхідну допомогу та борються за життя та здоров’я кожного», — додав очільник ОВА.

Як згодом повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, внаслідок атаки РФ пошкоджено машинне відділення, вибито вікна і двері у адміністративних будівлях та знищено транспортні засоби й техніку.

«Це був звичайний робочий день у звичайному українському порту. Люди працювали, техніка перевантажувала контейнери. Не було жодного військового об’єкта – тільки цивільна інфраструктура. Росія знову вдарила по мирному, стратегічно важливому об’єкту, який має значення для продовольчої безпеки світу», — наголосив Кулеба.

Він додав, що загалом за час великої війни РФ пошкодила та знищила майже 400 обʼєктів портової інфраструктури та більш ніж 30 суден. Постраждали 106 цивільних осіб.

Май 23rd, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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