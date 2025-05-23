Росіяни вдарили балістикою по портовій інфраструктурі Одеси: є загиблі і поранені

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За інформацією Кіпера, внаслідок ворожої атаки загинув працівник порту. Ще вісім людей отримали поранення.

«З них четверо у важкому стані, двоє у стані середнього ступеню важкості і ще двоє отримали незначні тілесні ушкодження. Наші лікарі надають їм всю необхідну допомогу та борються за життя та здоров’я кожного», — додав очільник ОВА.

Як згодом повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, внаслідок атаки РФ пошкоджено машинне відділення, вибито вікна і двері у адміністративних будівлях та знищено транспортні засоби й техніку.

«Це був звичайний робочий день у звичайному українському порту. Люди працювали, техніка перевантажувала контейнери. Не було жодного військового об’єкта – тільки цивільна інфраструктура. Росія знову вдарила по мирному, стратегічно важливому об’єкту, який має значення для продовольчої безпеки світу», — наголосив Кулеба.

Він додав, що загалом за час великої війни РФ пошкодила та знищила майже 400 обʼєктів портової інфраструктури та більш ніж 30 суден. Постраждали 106 цивільних осіб.