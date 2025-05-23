Україна запропонувала ЄС взяти участь у фінансуванні ЗСУ

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

На зустрічі фінансового блоку Великої сімки Київ запропонував європейським союзникам долучитися до фінансування української армії.

Він зазначив, що триває обговорення щодо інтеграції військового потенціалу України в європейську оборонну систему.

«Упевнений, що таке рішення має ряд стратегічних переваг для України, зокрема збереження фінансової стабільності у 2026 році й надалі, а для ЄС — убезпечення від потенційної російської агресії. Адже українська армія має весь необхідний для цього досвід», — сказав Марченко.

Він пояснив, що витрати на підтримку української армії задля європейської безпеки становитимуть незначну частину сукупного ВВП Євросоюзу. Ці витрати можуть бути розподілені між зацікавленими країнами та враховані як частина їхніх оборонних витрат у рамках зобов’язань перед НАТО.

«Наголосив, що підтримка України — це інвестиція в стабільність Європи. А посилення обороноздатності — не політичний вибір, а нагальна потреба. Діяти треба вже сьогодні, щоб бути сильними в майбутньому», — написав Марченко.