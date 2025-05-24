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ЄС подумує відключити 20 російських банків від SWIFT

Європейський Союз розглядає можливість відключення понад 20 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також зниження цінової стелі на російську нафту і запровадження заборони на газопроводи «Північний потік» у межах нового пакета санкцій — Bloomberg  .

Співрозмовники агентства стверджують, що Європейська комісія консультується з державами-членами ЄС щодо планів відключення понад 20 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також зниження цінової стелі на російську нафту і запровадження заборони на газопроводи «Північний потік» у межах 18-го пакету санкцій проти Росії.

ЄС розглядає додаткову заборону на фінансові операції для близько двох десятків банків і нові торговельні обмеження на суму близько 2,5 млрд євро, намагаючись ще більше скоротити доходи Росії і обмежити її доступ до технологій, необхідних для виробництва озброєнь.

У межах обговорюваного пакета санкцій Єврокомісія також планує запропонувати зниження встановленої G7 цінової стелі на російську нафту до близько $45.

Як відомо, зараз це обмеження становить $60 і забороняє постачальникам послуг з країн G7 транспортувати та обслуговувати продаж нафти, якщо ціна перевищує цю межу. Для зниження ціни буде потрібна підтримка США.

Май 24th, 2025 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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