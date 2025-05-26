Дуда сподівається на радикальніші дії президента США щодо РФ

Його слова цитує Укрінформ.

Дуда зауважив, що Трамп намагався «дуже спокійно та не агресивно» поводитися з диктатором Володимиром Путіним, а своєю поведінкою він прагне показати, що ніяк не спровокував ескалації з боку Росії.

Однак польський лідер підкреслив: глава Білого дому намагався схилити Путіна до мирних дій, у яких останній не зацікавлений.

«Але як видно, Володимир Путін не зацікавлений у цьому, і попри різні спроби, які здійснюють Трамп і представники американської влади, не реагує позитивно. У зв’язку з цим, треба буде здійснити більш радикальні дії, і сподіваюся, що президент Трамп у відповідний час здійснить ці радикальні дії», — заявив Дуда.

Президент Польщі припускає, що це можуть бути дуже серйозні санкції. Він також додав: Трамп має досвід і в бізнесі, і в політиці, тому в адміністрації США й Пентагоні вживають кроків для підготовки цих «альтернативних рішень».