Може дійти до атак 1000 російських дронів по Україні одночасно, — The Economist

Про це повідомляє The Economist.

Зазначається, що торік Кремль виготовляв близько 300 дронів-камікадзе типу Shahed на місяць. Зараз таку кількість Росія здатна випускати менш ніж за три дні.

За даними української військової розвідки, РФ планує збільшити виробництво дронів до 500 одиниць на день, що може дозволити їй формувати ударні рої чисельністю до 1000 безпілотників.

Український авіаційний експерт Костянтин Криволап застерігає, що така цифра може бути перебільшенням, адже російська оборонна промисловість часто працює на «хвастощах і неправдивій звітності».

«Але очевидно, що цифри значно зростуть», — заявив він.

Експерт наголосив: навіть якщо Україні вдасться стабілізувати фронт на сході, загроза з неба тільки посилюватиметься.