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Міністерство оборони Нідерландів підтвердило відправлення до України останньої партії винищувачів

Про це повідомляє відомство.

«Це ностальгічний момент, адже F-16 були настільки важливими для наших повітряних сил протягом десятиліть. Але тепер, коли ми прощаємося після переходу на F-35, я не міг уявити кращого місця призначення, ніж Україна. Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію», — заявив міністр Рубен Брекельманс.

Зазначається, що загалом Нідерланди передали Україні 24 винищувачі. Також вони продовжать передавати все необхідне для обслуговування F-16 — запчастини, боєприпаси та паливо.

Май 27th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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