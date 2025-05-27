Міністерство оборони Нідерландів підтвердило відправлення до України останньої партії винищувачів

Про це повідомляє відомство.

«Це ностальгічний момент, адже F-16 були настільки важливими для наших повітряних сил протягом десятиліть. Але тепер, коли ми прощаємося після переходу на F-35, я не міг уявити кращого місця призначення, ніж Україна. Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію», — заявив міністр Рубен Брекельманс.

Зазначається, що загалом Нідерланди передали Україні 24 винищувачі. Також вони продовжать передавати все необхідне для обслуговування F-16 — запчастини, боєприпаси та паливо.