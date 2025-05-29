Китай припинив продаж дронів Mavic Україні, але продовжує постачати їх Росії, — Зеленський

Про це пише Bloomberg, посилаючись на слова Зеленського журналістам.

«Китайський Mavic доступний для росіян, але недоступний для українців. На території Росії є виробничі лінії, де працюють китайські представники», — заявив Зеленський.

Європейський чиновник зазначив, що слова президента України збігаються з його оцінками. За словами чиновника, видається, що Китай також скоротив постачання західним покупцям деяких компонентів дронів, таких як магніти використовувані у двигунах, одночасно збільшивши постачання до Росії.

Bloomberg зазначає, що Пекін неодноразово заявляв, що контролює експорт так званих товарів подвійного призначення, таких як дрони, які можуть використовуватися у військових цілях.

«Позиція Китаю щодо України є послідовною і чіткою: ми прагнемо зупинити війну і сприяти мирним переговорам. Китай ніколи не постачав жодній стороні летальну зброю і суворо контролює товари подвійного призначення. Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій», – йдеться в заяві міністерства закордонних справ Китаю.