Британія має допомогти Україні з відновленням ядерної зброї, — полковник Кемп

З такою заявою він виступив у суботу, 31 травня 2025 року, під час проведення Black Sea Security Forum 2025 в Одесі.

За словами полковника, укладена цьогоріч між Україною та Британією угода про сторічне партнерство повинна передбачати допомогу офіційного Лондона у розробці Києвом власної ядерної зброї, інакше вона не має значення.

Що саме сказав Кемп про ядерну зброю для України

«Ви не можете стримати країну з ядерною зброєю (РФ — ред.) без ядерного потенціалу, і ви не можете стримати бойову ядерну зброю без стратегічної ядерної зброї. Це просто ні про що. Тому, я думаю, що частиною цієї декларації мало бути зобов’язання Великої Британії розробити бойову ядерну зброю (для України — ред.)», — пояснив свою точку зору полковник Річард Кемп.

За його словами, «допомога у розвитку власного ядерного потенціалу» обов’язково має бути надана Україні, «яка відмовилася від нього під нібито гарантії Заходу, які насправді так і не були реалізовано».

«Тож я не думаю, що ми повинні просто ігнорувати ідею ядерного питання, яке, здається, сьогодні замітають під килим, і я вважаю, що помилково», — підсумував Кемп.