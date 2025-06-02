Как товарные объявления перебрались из газет в соцсети?

Еще пару десятилетий назад, если Вам нужно было что-то продать, Вы давали объявление в газету. Печатные СМИ были основным местом размещения рекламы товаров и услуг. Но времена изменились.

Сегодня люди все больше времени проводят в социальных сетях, и бизнесу пришлось адаптироваться. Товарные объявления переместились туда, где находится аудитория — в Facebook, Telegram, Instagram. Но как мы до этого дошли?

Как развивались товарные объявления?

Изначально объявления размещались в печатных СМИ — газетах и журналах. В 1800-х получили распространение специализированные рекламные издания — справочники и каталоги. Скажем, производитель швейных машин Singer активно продвигал свою продукцию через каталоги.

С появлением радио в 1920-х годах реклама начала звучать и в эфире. Первый рекламный радиоролик прозвучал в 1922 году в США. А с распространением телевидения в 1950-60-х годах объявления стали выходить и на телеэкранах. Один из самых известных примеров — реклама стирального порошка Tide, которая крутилась по ТВ с 1950-х.

Настоящая революция произошла в 1990-е с развитием интернета. Уже в 1994 году было размещено первое онлайн-объявление в виде баннера компании AT&T на сайте издания HotWired. В 2000-х годах начали набирать популярность контекстная реклама и всплывающие баннеры и уже сегодня почки каждый интернет-магазин использует рекламу в Google Shopping — более подробно об этом инструменте читайте в отдельном материале.

В конечном итоге с бурным ростом соцсетей в 2010-х товарные объявления массово переместились и на эти площадки. Например, в Facebook можно настроить показ объявлений людям определенного пола, возраста, с конкретными интересами. А в Instagram удобно демонстрировать товар с помощью качественных фото и Stories.

Как использовать торговую рекламу в соцсетях более эффективно?

Чтобы Ваши товарные объявления в социальных сетях приносили максимум отдачи, воспользуйтесь нашими советами:

Определите свою целевую аудиторию. Составьте портрет типичного покупателя: его пол, возраст, интересы, уровень дохода. Это поможет выбрать правильные площадки и настроить таргетинг. Выберите формат объявлений, подходящий для Вашей ниши. Где-то хорошо сработают простые фото товара, а где-то нужны подробные видеообзоры. Позаботьтесь о качестве визуала. В соцсетях люди в первую очередь смотрят на картинку и только потом читают текст. Поэтому используйте четкие, привлекательные фото и видео. Пишите продающие тексты объявлений. Здесь главное — четко показать ценность Вашего предложения. Опишите основные преимущества товара и как он решает проблемы покупателя. Настройте детальный таргетинг, используя все доступные параметры. В большинстве соцсетей можно таргетировать рекламу по полу, возрасту, географии, интересам, поведению. Установите оптимальный бюджет и график показов. Для старта лучше начать с небольших сумм, чтобы протестировать объявления. Когда найдете работающие связки картинка+текст — можно масштабировать бюджет.

Если у Вас еще остались вопросы по настройке товарных объявлений, можете воспользоваться подробным гайдом по ссылке https://www.adwservice.com.ua/ru/nastroyka-tovarnyh-obyavleniy/.