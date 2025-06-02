Спецоперація «Павутина» могла бути ще масштабнішою з ударами по більшій кількості авіабаз

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

«Якщо вже реально говорити про практичний ефект спецоперації СБУ «Павутина», то незалежно від кількості літаків у росіян, російська стратегічна авіація є елементом стратегічного ослаблення нашої країни. Всі розуміють і знають, скільки на совісті російських пілотів стратегічної авіації вбитих українців, а також можна взяти сухі розрахунки й говорити про те, скільки вони вибили нам електрогенерації та потужностей по виробництву зброї. Якщо говорити про виробництво будь-якої зброї, то в росіян був той інструмент, щоб вибивати нам потужності для відновлення нашого потенціалу. Головний практичний ефект цієї спецоперації в тому, що саме цей елемент стратегічного ослаблення наших можливостей значно ослаб», — пояснив Киричевський.

Експерт розповів, що росіяни могли втратити до 20% всього авіаційного парку, який в них є. Адже на летовищах дислокувались не тільки стратегічні бомбардувальники ворога.

«Коли голова СБУ Малюк говорить про втрати росіян, то він дає узагальнені дані. Зокрема, дані про 41 літак. Нюанс полягає в тому, що це не обовʼязково лише літаки стратегічної авіації. В росіян дуже різноманітна авіація розміщена на тих летовищах. Там є й транспортні літаки, які возять ракети. У випадку з аеродромом “Оленья”, який є одним з основних аеродромів для морської авіації північного флоту РФ. Це аеродром, на який можуть сідати Ту-22М3, Ту-95МС й протичовнова версія Ту-142. Відповідно там могло погоріти все, що завгодно. І якщо брати нижній поріг оцінок, то зараз відомо про пошкодження, або знищення 13 літаків Ту-95МС та Ту-22М3. Це все одно більше, ніж ВПК РФ може переварити й це точно більше, ніж росіяни підіймали в повітря для проведення будь-яких масованих ударів. Тому, якщо проаналізувати всю доступну інформацію про кількість літаків у РФ, то вчора на 20% ця повітряна компонентна у росіян зменшилась», — додав він.

Також, як пояснив Киричевський, жодна країна, яка має стратегічну авіацію, не будує для таких літаків укриття через великі габарити цієї техніки.

«Розмір стратегічного бомбардувальника Ту-95МС грубо кажучи десь 50 на 50 метрів. Це літаки, які у 1,5 раза більші за звичайні пасажирські авіалайнери. Російські бомбардувальники та й китайські й американські, мають дуже великі розміри, щоб для них можна було збудувати ефективне укриття. До того ж стратегічна авіація є елементом першого удару крилатими ракетами, або удару ядерною зброєю. Тоді вже немає різниці говорити про якісь укриття від ядерних вибухів. Це не допоможе», — наголосив експерт.