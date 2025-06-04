РФ хоче розгорнути в Придністровʼї 10 тис. військових, — премʼєр Молдови Речан

Про це заявив молдовський премʼєр Дорін Речан, пише Financial Times.

За його словами, Москва втручається в майбутні парламентські вибори його держави, які відбудуться в березні.

«Це величезні зусилля підірвати молдавську демократію. Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністровському регіоні», — сказав Речан.

Зазначено, що наразі в невизнаному Придністровʼї перебуває невелика кількість російських солдатів, але Кремль не може їх збільшити, зокрема, через проєвропейський молдовський уряд.

Премʼєр наголосив, що оцінка в 10 тис. військових оголошена на підставі інформації розвідки.

«В даний час їхні сили там майже безглузді. Але з більшою військовою присутністю в Придністров’ї, яку може дозволити уряд, що схиляється до Росії, вони можуть консолідуватися… Ви можете уявити, що з 10 000 військовослужбовців, якими будуть важелі впливу та тиск на південно-західну частину України. Але також близько до Румунії, яка є державою-членом НАТО», — висловився Речан.

Нині у Придністровʼї налічується близько 1,5 тис. військових під прапором РФ, однак більшість із них — це місцеві жителі.